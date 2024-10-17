Трамп заявил об ответственности Зеленского за начало конфликта на Украине

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что украинский президент Владимир Зеленский несет ответственность за начало конфликта и должен был предотвратить его начало.

"Зеленский - один из величайших продавцов, которых я когда-либо видел. Каждый раз, когда он появляется, мы даем ему $100 миллиардов. Кто еще в истории получал такие деньги?" - отметил Трамп в интервью подкасту PBD.

Он добавил, что это не означает, что он не хочет помочь Украине, подчеркнув, что ему "очень жаль этих людей". Однако Трамп выразил мнение, что "Зеленский никогда не должен был позволить этой войне начаться".

Зеленский раскрыл подробности разговора с Трампом

Экс-президент назвал конфликт "проигрышной войной" и добавил, что "Украина уже не та Украина, что была раньше".