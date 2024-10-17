Байден: разведка США помогла Израилю выследить лидера ХАМАС

Американская разведка помогла Израилю выследить лидеров ХАМАС. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает ТАСС.

Он указал, что американская разведка помогала Израилю по его распоряжению. По словам Байдена, гибель главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара открыла возможность для достижения мирного урегулирования ситуации в секторе Газа, однако предстоит еще «много работы».

На этом фоне Байден сообщил, что в ближайшее время проведет телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Во время него президент США хочет «поздравить его и других израильских лидеров, обсудить пути возвращения заложников домой к их семьям и завершить раз и навсегда эту войну, которая принесла столько разрушений невинным людям».

Нетаньяху прокомментировал ликвидацию лидера ХАМАС

Ранее Армия обороны Израиля официально подтвердила гибель главы палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара.