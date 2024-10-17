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Байден: разведка США помогла Израилю выследить лидеров ХАМАС

Американская разведка помогла Израилю выследить лидеров ХАМАС. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает ТАСС.

Байден: разведка США помогла Израилю выследить лидера ХАМАС
© globallookpress.com

Он указал, что американская разведка помогала Израилю по его распоряжению. По словам Байдена, гибель главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара открыла возможность для достижения мирного урегулирования ситуации в секторе Газа, однако предстоит еще «много работы».

На этом фоне Байден сообщил, что в ближайшее время проведет телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Во время него президент США хочет «поздравить его и других израильских лидеров, обсудить пути возвращения заложников домой к их семьям и завершить раз и навсегда эту войну, которая принесла столько разрушений невинным людям».

Нетаньяху прокомментировал ликвидацию лидера ХАМАС

Ранее Армия обороны Израиля официально подтвердила гибель главы палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара.