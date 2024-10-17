Нетаньяху прокомментировал ликвидацию лидера ХАМАС

Ликвидация главы ХАМАС Яхьи Синвара стала важной вехой в падении власти палестинского движения в секторе Газа, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Об этом пишет РИА «Новости».

Глава государства подчеркнул, что обращается к жителям страны с тем, чтобы подтвердить сообщение о смерти лидера движения.

«Его устранение является важной вехой в падении злого правления ХАМАС. ХАМАС больше не будет править Газой. Это начало «дня после» ХАМАС, и это возможность для вас, жителей Газы, наконец-то вырваться на свободу от его тирании», — отметил Нетаньяху.

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Премьер пояснил, что лидеры движения сбежали, и в дальнейшем будут уничтожены. Вместе с тем, добавил он, Израиль оставит жизнь тем боевикам ХАМАС, которые сложат оружие и вернут заложников.