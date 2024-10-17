Washington Post: крупные страны НАТО не изменили позиций по Украине

Анонимный дипломат НАТО сообщил, что позиции крупных стран-участниц альянса по вступлению Украины пока не изменились. Об этом сообщает Washington Post.

По словам собеседника издания, в данный момент подобных изменений не наблюдается. Он также добавил, что решение по вступлению Украины в НАТО может быть принято при новой администрации США, однако на это потребуется какое-то время.

«Я не вижу изменений. Некоторые решения не будут приняты в первый день начала работы новой американской администрации <...> на решения может уйти некоторое время до тех пор, пока не будут определены новые позиции», — заявил он.

При этом другой чиновник из страны-участницы НАТО заявил изданию, что в альянсе есть страны, которые пока не уверены в рациональности приглашения Украины. По его мнению, такого решения не стоит ждать раньше, чем после окончания конфликта с Россией.

Ранее о сроках вступления Украины в НАТО высказался генсек альянса.