Нетаньяху заявил о «начале последнего дня» ХАМАС

Уничтожение лидера палестинского радикального движения ХАМАС Яхья Синвара ознаменует «начало последнего дня» группировки. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает агентство Reuters.

«Сегодня мы свели счеты. Сегодня злу нанесен удар, но наша задача все еще не выполнена», — рассказал глава правительства.

При этом Нетаньяху напрямую обратился к семьям заложников. В своем видеообращении он заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет работать в «полную силу» над возвращением похищенных домой.

Ранее израильская государственная телерадиокомпания Kan заявила, что источник в израильской системе безопасности подтвердил ликвидацию главы радикального палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа.