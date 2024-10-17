Глава МИД Израиля высказался о гибели лидера ХАМАС

Глава МИД Израиля Исраэль Кац подтвердил гибель лидера палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара в результате операции ЦАХАЛ. Об этом сообщает Reuters.

«Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что лидер ХАМАС Яхья Синвар был убит», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что Синвар погиб в Рафахе во время столкновения с армией Израиля. Израильские СМИ отмечали, что предварительное исследование ДНК убитого подтвердило смерть лидера ХАМАС. Его удалось провести, поскольку ранее Синвар отбывал заключение в Израиле.