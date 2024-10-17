Генсек НАТО прокомментировал новость о ликвидации главы ХАМАС

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что не расстроен новостью о ликвидации главы палестинской радикальной исламистской группировки ХАМАС Яхьи Синвара. Его цитирует Reuters.

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«Я лично не буду скучать по нему», — признался генсек в ответ на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о ликвидации Синвара.

Появились подробности убийства лидера ХАМАС Синвара

Ранее источники арабоязычного телеканала Al Hadath указали, что Синвар был ликвидирован в Рафахе в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).