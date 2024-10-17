Сикорский высказался о том, поддержит ли Польша план Зеленского

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что власти его страны еще изучают план по урегулированию конфликта Владимира Зеленского. Об этом сообщает информационное агентство NOVA.

Во время встречи с главой итальянского МИД Антонио Таяни Сикорский заявил, что в Польше пока не определились, стоит ли поддерживать план Зеленского. Он также добавил, что в данный момент Варшава изучает эту инициативу. При этом Сикорский подчеркнул, что Польша всегда выступала за достижение «справедливого мира».

«Мы всегда говорили, что наше оружие должно быть использовано внутри Украины. Москва, если захочет, может в один день сказать, что война может закончиться. Мы всегда были сторонниками справедливого мира», — заявил он.

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