В ООН отреагировали на захват собора УПЦ в Черкассах

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Свобода вероисповедания является основным правом человека, а нападения на верующих запрещены международным и гуманитарными правами. Так прокомментировал захват собора УПЦ в Черкассах на Украине официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Тамин Аль-Китан, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что силовики и раскольники из структуры ПЦУ захватили Архангело-Михайловский кафедральный собор в Черкассах. Есть пострадавшие среди прихожан и священнослужителей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

«Хотя мы пока не можем подтвердить конкретные детали этих событий, мы подчеркиваем, что свобода вероисповедания является одним из основных прав человека. Нападения на верующих, являющихся гражданскими лицами, запрещены международным правом в области прав человека и гуманитарным законодательством», — прокомментировал это Аль-Китан.

По его словам, в настоящее время миссия ООН по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине собирает дополнительную информацию об инциденте.

Напомним, что с 2022 года Киев ведет борьбу с Украинской православной церковью Московского патриархата, обвиняя ее в связях с Россией. В храмах и епархиях по всей стране проводятся обыски. Некоторым иерархам предъявлены обвинения в «госизмене и подрывной деятельности». Кроме того сотни православных храмов УПЦ силой захватили украинские раскольники из ПЦУ при поддержке властей.