Саммит ЕС: ни одна инициатива по Украине не может быть предпринята без нее

Лидеры Европейского союза на саммите в Брюсселе заявили, что любая мирная инициатива по Украине должна обсуждаться с участием Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Ни одна инициатива в отношении Украины не может быть предпринята без нее», — отмечается в выводах по итогам обсуждения украинского конфликта на встрече в верхах.

Также в документе утверждается, что Евросоюз выступает за всеобъемлющий и справедливый мир, основанный на принципах Устава Организации Объединенных Наций (ООН) и международного права, в соответствии с ключевыми принципами и целями «формулы мира» Украины.

При этом новый «план победы» президента Украины Владимира Зеленского упомянут не был.

Накануне Зеленский заявил, что Украина продолжит сражаться, даже если союзные страны не поддержат «план победы».

«План победы» содержит в себе пять пунктов и три секретных положения. Также документ предусматривает, в числе прочего, снятие запрета на удары западным оружием вглубь РФ и приглашение Украины в НАТО.