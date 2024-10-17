В ЕС призвали увеличить и ускорить поставки Украине оружия и снарядов

Саммит ЕС призвал страны сообщества увеличить и ускорить поставки Украине снарядов, ракет и систем противовоздушной обороны (ПРО). ТАСС

«Европейский совет призывает к быстрому наращиванию военной поддержки и ускорению ее поставок, в частности систем ПВО, боеприпасов и ракет», — говорится в заявлении. RT на русском

До этого министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что НАТО должно нарастить поддержку Украины в ближайшие месяцы для усиления давления на Россию и обеспечения украинской победы в конфликте, так как «защита Европы начинается с украинских фронтов». Он добавил, что поддержка Киева должна продолжаться до тех пор, пока это будет необходимо. Газета.Ru