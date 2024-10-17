Израиль подтвердил ликвидацию лидера движения ХАМАС Ахьи Синвара

Предварительная ДНК-экспертиза подтвердила смерть лидера группировки ХАМАС Яхьи Синвара. Об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на свои источники. Как заявляет израильская телерадиокомпания Kan, идентификация главы палестинского движения была облегчена тем фактом, что он ранее отбывал заключение в Израиле. До этого источник в израильской системе безопасности подтвердил, что глава палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар был ликвидирован в секторе Газе. В августе лидером политбюро ХАМАС был назначен Яхья Синвар, который возглавляет группировку в секторе Газа. Он стал преемником Исмаила Хании, который был уничтожен в Тегеране в конце июля. По мнению экспертов, это назначение подчеркивает радикальный тренд, который ХАМАС продолжает придерживаться после нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Синвара считают одним из главных организаторов этой атаки.