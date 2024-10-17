Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные.

Фицо изменил свою позицию по поставкам оружия Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на выступлении перед членами комитета по европейским делам Национального совета (парламента) назвал возможной отправку оружия Украине.

Он призвал не заниматься морализаторством и отметил, что те, кто хочет покупать оружие и боеприпасы, «пусть их покупает». Если вооружение не продаст Словакия, то это сделают другие страны, отметил премьер.

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Израиль заявил о возможной ликвидации лидера ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации лидера палестинского движения ХАМАС Яхья Синвара. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что помимо Синвара были ликвидированы еще трое боевиков.

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Приговоренный к пожизненному сроку экс-сенатор Арашуков обратился к Кадырову

Экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, которого приговорили к пожизненному сроку, извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым и взмолился о помощи.

Свое обращение бывший российский чиновник опубликовал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Страна ЕС разрешила Киеву наносить удары F-16 по России

Нидерланды дали Украине разрешение на использование переданных ими истребителей F-16 для ударов по военным целям в России. Об этом со ссылкой на заявление министра обороны страны Рубена Брекелманса пишет РИА Новости.

Этим летом Украина получила первую партию F-16 из Дании и Нидерландов.

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Полина Гагарина оспорила санкции в Европейском суде

Певица Полина Гагарина обратилась с иском в Европейский суд, добиваясь отмены введенных против нее санкций. Информация об этом размещена на официальном сайте суда.

24 июня Евросоюз утвердил 14-й пакет антироссийских санкций. В него вошли ограничения на транзит российского сжиженного природного газа, запрет на вещание в Евросоюзе ряда российских СМИ, а также ограничительные меры в отношении 116 россиян. В санкционные списки были внесены в том числе певец Shaman, артистка Полина Гагарина и актер Иван Охлобыстин.

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В Бундестаге заявили об изменении позиции Шольца по конфликту на Украине

© EPA/TACC

Канцлер Германии Олаф Шольц изменил свою позицию по отношению к конфликту на Украине, а правительство ФРГ допустило возможность проведения германо-российских переговоров, заявил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре.

По его словам, заявления Шольца о необходимости участия России в следующей мирной конференции по вопросу Украины свидетельствуют о важном изменении в политике немецкого лидера.

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Пичугины пересекли российскую границу, дрейфуя в Охотском море

Лодка Пичугиных, дрейфовавшая 67 дней в Охотском море, пересекла границу России. Об этом сообщили в экстренных ведомствах.

«От нашего коренного берега расстояние в 12 миль считается территориальным морем РФ, далее идет пересечение границы страны, и судно входит в исключительную экономическую зону. Между Хабаровским краем и Сахалином есть места, где можно не выходить за эти 12 миль с обоих берегов, и госграница не пересекается. С учетом того, что лодка оказалась у берегов Камчатки, было пересечение 12-мильной зоны», - сказал представитель экстренных ведомств.

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Украина предложила новую схему поставок газа в Европу без участия РФ

Украина обсуждает с Азербайджаном альтернативную схему поставок газа в Европу без участия России. Об этом сообщило «РБК Украина» со ссылкой на источники.

Вариант предложенный Киевом означает замену российского газа азербайджанским. Предполагаемый приобретатель покупает данный энергоноситель на точке входа из Азербайджана в РФ или из РФ на Украину. При этом владелец газа сам ведет переговоры о транспортировке газа через территорию РФ и закачивает его в украинские хранилища. После он сможет использовать его по своему желанию.

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Производство продуктов питания оказалось под угрозой

Население Земли будет все чаще и чаще сталкиваться с проблемой нехватки питьевой воды, такие данные приведены в отчете Глобальной комиссии по экономии водных ресурсов (Landmark), опубликованном в четверг, 17 октября.

По данным экспертов, глобальный водный кризис на Земле угрожает половине мирового производства продуктов в ближайшие 25 лет.

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Зеленский рассказал о способе «принудить Москву к переговорам»

Владимир Зеленский раскрыл предложение предоставить Киеву комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания, который, по его мнению, якобы должен принудить Москву к переговорам.

«Это про соответствующий пакет ракет. Мы предоставим все детали партнерам, которые могут это осуществить. Это США, Великобритания, Франция, Германия, Италия», - сказал он, комментируя соответствующий пункт «плана».

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