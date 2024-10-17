Зеленский назвал единственную альтернативу вступлению в НАТО

Во время недавнего разговора с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно либо ядерное оружие, либо членство в НАТО. Об этом Зеленский рассказал на пресс-конференции после заседания Евросовета, пишет РБК.

В конце сентября Трамп встретился с Зеленским в США. По словам Зеленского, он напомнил Трампу о Будапештском меморандуме, который оказался «недейственным», так как не обеспечил безопасность страны в обмен на отказ от советского ядерного оружия.

«Кто из этих крупных стран <...> отдал ядерное оружие? Все? Одна - Украина. Кто сегодня воюет? Украина», - заявил Зеленский Трампу.

По словам Зеленского, в разговоре с кандидатом в президенты США он также указал, что НАТО - единственный «действенный» альянс для Украины. Как утверждает Зеленский, Трамп назвал его аргументы «справедливыми».

«В разговоре с Дональдом Трампом я ему сказал: «У нас получается так, какой же выход? Либо у Украины будет ядерное оружие - и тогда это для нас защита. Или мы должны иметь какой-то альянс», - процитировал себя Зеленский.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украина станет 33-м членом альянса, если ее не опередит какая-то другая страна. Рютте назвал членство Киева в НАТО «вопросом времени»», но не назвал точных сроков вступления Украины в альянс.