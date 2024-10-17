Зеленский назвал единственную альтернативу вступлению в НАТО

Только обладание ядерным оружием может стать альтернативой вступления Украины в НАТО, заявил президент страны Владимир Зеленский.

"Какой же выход? Или у Украины будет ядерное оружие, или мы должны быть в каком-либо альянсе. Кроме НАТО, на сегодня мы не знаем работающих альянсов", - сказал он на пресс-конференции после выступления на саммите Евросоюза.

"Кто отдал ядерное оружие? Все? Нет, одна Украина. Кто сегодня воюет? Украина", - добавил он.

Зеленский сообщил, что поднимал этот вопрос на встрече с экс-президентом США Дональдом Трампом в сентябре.

Ранее агентство Associated Press информировало, что Зеленский дал союзникам три месяца на принятие основных положений "плана". Агентство не уточняло, что Киев намерен делать в случае, если Запад не примет его "план".

Зеленский уже поднимал тему обладания Украиной ядерным оружием 15 февраля 2022 года, за несколько дней до начала специальной военной операции. Тогда он допустил, что Киев может пересмотреть обязательства по Будапештскому меморандуму, который предусматривал отказ от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности.