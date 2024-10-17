Фицо изменил свою позицию по поставкам оружия Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на выступлении перед членами комитета по европейским делам Национального совета (парламента) назвал возможной отправку оружия Украине. News.ru

Он призвал не заниматься морализаторством и отметил, что те, кто хочет покупать оружие и боеприпасы, «пусть их покупает». Если вооружение не продаст Словакия, то это сделают другие страны, отметил премьер. Газета.Ru

Правительство социал-демократа Фицо, пришедшее в 2023 году к власти в Словакии по итогам парламентских выборов, прекратило оказывать из государственных резервов бесплатную военную помощь Украине. Республика поддерживает эту страну гуманитарными поставками, поставляет нелетальные системы и участвует в разминировании ее территории. ТАСС