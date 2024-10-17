Зеленский рассказал о способе «принудить Москву к переговорам»

Владимир Зеленский раскрыл предложение предоставить Киеву комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания, который, по его мнению, якобы должен принудить Москву к переговорам. Lenta.ru

«Это про соответствующий пакет ракет. Мы предоставим все детали партнерам, которые могут это осуществить. Это США, Великобритания, Франция, Германия, Италия», - сказал он, комментируя соответствующий пункт «плана». Зеленский также вновь призвал немедленно направить Украине приглашение в НАТО, но тут же признал, что «вступление последует позднее». ТАСС

В среду он представил в Верховной раде свой «план победы» из пяти пунктов. На первом месте стоит принятие Украины в НАТО еще до окончания боевых действий. Российская газета