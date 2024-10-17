Зеленский попросил передать ему замороженные российские активы

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал западные страны передать замороженные активы России Киеву для финансирования производства беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы. Об этом глава страны заявил во время встречи в Брюсселе.

«Когда у нас были очень большие перебои, долгие месяцы без военной помощи, наше внутреннее производство дронов и систем радиоэлектронной борьбы очень помогло. Нам для этого нужны деньги. И эти деньги из российских активов нам очень нужны для внутреннего производства», — заявил Зеленский в ходе сессии Евросовета в Брюсселе.

Сообщение передает РИА Новости.

Раскрыто содержание секретного приложения к «плану победы» Зеленского

Зеленский отправился в Брюссель, чтобы представить западным партнерам свой «мирный план» по окончанию конфликта с Россией. Там проводится специальное заседание Европейского Совета. До этого глава страны представил свой план в Раде, но там его не приняли должным образом. В России также негативно отреагировали на «мирную инициативу» Зеленского.

Ранее российские активы были заморожены странами Запада. Часть средств планировалось направить на помощь Украине. Так, ЕС пообещал отправить Украине 35 миллиардов евро из замороженных активов РФ, передает 360.RU.