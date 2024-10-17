Глава Евросовета увел Зеленского от журналистов после двух неудобных вопросов

Глава Евросовета Шарль Мишель увел Владимира Зеленского от журналистов всего лишь после двух вопросов, которые представители СМИ задали украинскому политику. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Мишель и Зеленский решили пообщаться с журналистами на пресс-подходе перед началом официальной встречи. При этом киевскому политику успели задать всего два вопроса о его "плане победы".

Первый журналист попросил Зеленского прокомментировать слова критиков о том, что в плане содержится "только то, что союзники могут сделать для Украины и ничего о том, что Украина может сделать для союзников".

Раскрыто содержание секретного приложения к «плану победы» Зеленского

На это Зеленский резко заявил, что "план подготовили не для критиков". По его мнению, Украина уже и так делает многое, и теперь очередь за союзниками.

Другой журналист указал, что многие пункты "плана" были уже отвергнуты на Западе ранее, и спросил, как Зеленский намерен изменить эту ситуацию.

"Не так много пунктов", - возразил украинский политик и добавил, что Киев имеет свои дальнобойные возможности, что должно "подтолкнуть союзников" к выдаче разрешения на удары вглубь РФ.

Сообщается, что после этого вопроса Мишель увел Зеленского от журналистов.

Ранее глава НАТО Марк Рютте прокомментировал пункт плана Зеленского о вступлении Украины в альянс, заявив, что это в будущем может произойти, но не уточнив, когда.

В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признался, что его бросало в дрожь от выступления Зеленского с его "планом победы".