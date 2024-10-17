Рютте допустил, что кто-то обгонит Украину на пути в НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украина может не стать следующей страной, которая присоединится к альянсу. Об этом глава НАТО сообщил журналистам во время брифинга.

По словам Рютте, на данный момент ситуация выглядит так, что Украина станет следующим, 33-м членом НАТО. Глава альянса выразил уверенность, что это произойдет в будущем, и назвал членство Киева «лишь вопросом времени».

«Сейчас все выглядит так, что Украина станет 33-м членом. Но, возможно, кто-то другой ее опередит», - предупредил Рютте.

В декларации, принятой странами НАТО на саммите в июле 2024 года, был подтвержден «необратимый путь к полной евроатлантической интеграции Украины, в том числе к членству в НАТО». В декларации подчеркивалось, что Украина получит приглашение в альянс, «когда все союзники согласятся на это и все условия будут выполнены».

Ушедший в отставку генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что Украина станет членом альянса в течение десяти лет. При этом президент США Джо Байден заявил, что не исключает будущего, в котором Украина не станет членом НАТО. Он подчеркивал, что сейчас не готов поддержать «НАТОизацию Украины».