Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о своем намерении призвать президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца к началу переговоров с Россией для разрешения конфликта на Украине. Об этом он сообщил перед саммитом Европейского союза.

«Я сегодня призову канцлера Германии и президента Франции как можно скорее начать переговоры с Россией от имени всего Евросоюза, чтобы мы могли найти выход из этой ситуации», — написал Орбан на своей странице Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой в РФ признана экстремистской и запрещена).

Премьер-министр Венгрии ставит в приоритет дипломатический подход к решению конфликтов, акцентируя внимание на необходимости единой позиции стран Европейского союза в этом вопросе.

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