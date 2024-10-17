Секретное приложение к «плану победы» Владимира Зеленского содержит список целей в России для ракет Storm Shadow, JASSM и Taurus. Об этом сообщило движение Виктора Медведчука «Другая Украина».

Согласно документу, Киев передал список целей для ракет Storm Shadow, JASSM и Taurus в России. Среди них указаны пороховые заводы в Казани, Тамбове и Перми, аэродромы на удалении до 1000 км от границы Украины, предприятия ВПК, производящие беспилотники и ракетное оружие.

Также среди целей штабы, в том числе база Черноморского флота в Новороссийские и командный пункт недалеко от Сочи, управления ФСБ и Росгвардии, части ПВО на дальностях до 500 км, склады вооружения и Крымский мост.

Зеленский отверг критику «плана победы»

Дополнительно заявлены критическая инфраструктура приграничных регионов: нефтеперерабатывающие заводы, ремонтные мастерские Минобороны и специальных служб.

«Источники, знакомые с полным документом, утверждают, что удары по всем целям ВСУ хотят нанести в самое ближайшее время до наступления зимы», - отмечает пресс-служба движения.

Ранее Владимир Зеленский представил в Верховной раде Украины свой «план победы», предусматривающий в том числе и использование дальнобойного оружия западных стран для ударов вглубь территории РФ. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк отметил, что в секретных приложениях к плану «проговорено, какое должно быть оружие, чтобы разрушать логистику очень далеко от линии фронта, уничтожать и объекты накопления, и объекты производства, в том числе там, где будет накапливаться живая сила».

В свою очередь официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон сохраняет в силе запрет на применение американского оружия для ударов вглубь российской территории. Однако сегодня министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что его страна дала Украине разрешение на использование переданных ими истребителей F-16 для ударов по военным целям в России.