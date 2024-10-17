Орбан назвал ошибкой отказ ЕС от контактов с РФ по конфликту на Украине

Отказ Евросоюза от установления контактов с Россией по поводу конфликта на Украине является большой ошибкой, нужны переговоры. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью германскому новостному порталу The Pioneer, которое он дал 14 октября во время визита в Берлин. ТАСС

«Если мы открыто и демонстративно говорим, что не хотим разговаривать с русскими, то это большая ошибка», — отметил Орбан. По его словам, для урегулирования конфликта необходимо вести переговоры о прекращении огня. RT на русском

14 октября Politico писало, что Орбан отказывается одобрить увеличение срока действия санкций против России, что вызывает сложности с выделением кредитов Украине за счет замороженных активов РФ. Отмечается, что решение Орбана может быть связано c намерением оказать помощь кандидату от Республиканской партии США Дональду Трампу. Тот заявлял о желании прекратить безвозмездную помощь Украине, если ему удастся переизбраться на пост главы государства. Газета.Ru