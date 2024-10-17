Обзор иноСМИ: новые мишени Израиля и кто предотвратил Третью мировую войну

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

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Названы новые мишени для ударов Израиля

До сих пор Израиль не наносил ударов по Ираку, но ЦАХАЛ уже нацелился на своих иракских противников в Сирии, включая лидеров поддерживаемой Ираном коалиции группировок, называющих себя «Исламским сопротивлением Ирака» (ИРИ). Об этом сообщает The Guardian.

Как отмечает газета, ИРИ, основанная через несколько недель после начала войны в Газе, взяла на себя ответственность за серию атак, направленных на Израиль и американские войска в Ираке и Сирии. После того как ИРИ обстреляла израильский город Эйлат в сентябре, около аэропорта Дамаска ударом израильского беспилотника был убит командир ИРИ. По мнению аналитиков, опрошенных The Guardian, «доверенные лица» Ирана в Сирии, Ираке и Йемене могут стать следующими целями Израиля.

Ведущий рассказал о неловком моменте на интервью с Харрис

Предвыборный штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа утверждает, что «кураторы» его соперницы Камалы Харрис внезапно прервали ее интервью с ведущим Fox News Бретом Байером. Об этом сообщает Newsweek.

Харрис встретилась с Байером 16 октября. Интервью, которое транслировалось без рекламы чуть менее 27 минут, затронуло несколько острых вопросов ее кампании и критику в адрес Трампа. После беседы сам Байер сообщил, что Харрис прибыла на интервью позже, чем планировалось. По словам ведущего, в конце интервью находившиеся за кадром люди из команды Харрис начали размахивать руками, чтобы привлечь его внимание. Байер посмотрел на них и сказал, что ему «надо заканчивать». Не было никаких признаков того, что команда Харрис завершила интервью досрочно, посчитав его «катастрофическим», отмечает Newsweek.

CNN рассказал о самых важных беспилотниках ВСУ

Журналисты телеканала CNN провели два дня, путешествуя по Украине с подразделением беспилотников, и познакомились с «одним из самых сверхсекретных» вооружений ВСУ. Корреспонденты выяснили, что ВСУ запускают по территории России беспилотники типа «Лютый», прикрывая их меньшими дронами-камикадзе «Рубака».

Командир беспилотного подразделения ВСУ с позывным «Вектор» заявил CNN, что меньшие беспилотники имеют «решающее значение». Их цель - подавить ПВО и отвлечь российский огонь от «Лютого», который часто несет нагрузку весом до 250 килограммов. Собеседники телеканала заявил, что дроны «Рубака» очень просты и могут использоваться как с полезной нагрузкой, так и без нее. Он показал журналистам один из дронов-обманок, к крыльям которого в попытке запутать российские радары добавили полоски металлической фольги.

Как британский генерал Майк Джексон остановил третью мировую

Легендарный британский военачальник Майк Джексон предотвратил начало третьей мировой войны, отказавшись выполнять приказы своего американского начальника в Косово, рассказал таблоид Daily Mail. Как отмечает портал, во время службы в Косово в 1999 году Джексон принял важнейшее решение, которое помогло предотвратить перерастание конфликта в полномасштабную войну между НАТО и Россией.

Джексон отказался выполнить приказ своего американского командующего о перехвате российских войск, которые в июне 1999-го вошли в Косово без согласия НАТО, - этот шаг, как считается, спас тысячи жизней. По данным Daily Mail, Джексон ответил американскому генералу Уэсли Кларку, что «не собирается начинать третью мировую войну ради него». Певец, исполнитель хита «You're Beautiful» Джеймс Блант был капитаном армии под командованием Джексона, он поддержал своего начальника и также отказался вступать в бой с россиянами, отмечает таблоид. Майк Джексон скончался 15 октября 2024 года в возрасте 80 лет.

Что имел в виду Зеленский

Владимир Зеленский представил в Верховной Раде свой новый план, который, среди прочего, призывает к размещению на территории Украины «неядерных средств сдерживания». Как пишет The Times, речь может идти о создании на Украине потенциала баллистических ракет.

Как отмечает газета, детали «комплексного» плана являются секретными, однако Зеленский обсуждал их с лидерами США, Британии, Франции, Италии и Германии. Зеленский хочет, чтобы пакет помощи был достаточным для защиты его страны от «любой военной угрозы», подчеркнуло издание.