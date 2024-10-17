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Зеленский представил "план победы" лидерам ЕС на встрече Евросовета

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Европейского совета, где представил свой «план победы». Об этом сообщает издание «Европейская правда».

Зеленский представил «план победы» лидерам ЕС
© Газета.Ru

В ходе своего выступления он призвал провести второй саммит мира, чтобы положить конец конфликту, а также заявил, что Россию необходимо подготовить к «настоящей дипломатии» и «принудить к справедливому миру» через так называемый «план победы». Зеленский призвал лидеров ЕС помочь в его реализации.

«Если мы начнем сейчас и будем следовать «плану победы» – мы сможем закончить эту войну не позже следующего года», – подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что Киев готов положить «план победы» на стол европейским лидерам и рассчитывает на их поддержку. В выступлении он также отверг «навязанные перемирия».

Также Зеленский представил главам ЕС каждый пункт своего плана по отдельности. Он содержит пять пунктов и три секретных положения и предусматривает, в числе прочего, снятие запрета на удары западным оружием вглубь РФ и приглашение Украины в НАТО.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя оглашение «плана победы», заявила, что Зеленский только подталкивает Североатлантический альянс к прямому противостоянию с РФ.