Токаев назвал альтернативу миру на Украине

Альтернатива мирному урегулированию ситуации на Украине состоит в войне на истребление, и некоторые силы в мире, возможно, заинтересованы в ней. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании Astana Think Tank Forum. ТАСС

«Другого пути нет. Альтернатива — это война на взаимное истребление», — сказал Токаев. По его мнению, некоторые мировые силы могут быть заинтересованы в таком раскладе, однако это «путь в бездну».

Токаев повторил свой тезис о том, что Россию невозможно победить на поле боя, который впервые озвучил в сентябре на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Он отметил высокий военный потенциал РФ, большую поддержку президента населением и «саму историю» в качестве ключевых факторов непобедимости российского государства. Газета.Ru