Ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х обратил внимание на готовность канцлера ФРГ Олафа Шольца к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, о чем он в последнее время неоднократно заявлял.

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«Было ли это из-за горящих танков Leopard или из-за горящей экономики Германии, неясно, но лучше поздно, чем никогда», — написал Боуз.

Накануне Шольц заявил о готовности обсудить с президентом России Владимиром Путиным урегулирование конфликта на Украине. При этом Шольц сказал, что возможные усилия по достижению мира нельзя принимать «за спиной Украины и без согласования с партнерами».

1 октября газета Die Zeit со ссылкой на источники в правительстве Германии писала, что канцлер страны хочет созвониться с российским лидером.

Позднее ТАСС со ссылкой на источник в кабмине ФРГ сообщал, что Шольц готов провести телефонный разговор с Путиным, это не является табу, поскольку канцлер подчиняет «все это цели положить конец войне». Однако глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок заявляла, что Путин якобы не хочет говорить с канцлером ФРГ по телефону.