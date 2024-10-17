В Германии объяснили стремление Шольца пообщаться с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц хочет пообщаться с президентом России Владимиром Путиным ради переизбрания, считает немецкий политолог Александр Рар. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что жители восточной части Германии начали голосовать за популистские партии, которые выступают за мир на Украине.

Шольц готовится еще в этом году говорить с Путиным. Европа устала от войны и считает, что Россия и Украина в недалеком будущем способны на перемирие. В самой Германии, особенно на востоке страны, люди начали голосовать именно за так называемые популистские, правые или левые партии, которые выступают за мир на Украине, за дипломатическое решение этого вопроса, — пояснил Рар.

По словам эксперта, Шольц как прагматик рассчитывает на этой волне несколько изменить свою политическую программу. Он уточнил, что в Европе есть такие страны, как Венгрия, которая открыто выступает за дипломатическое решение конфликта. Рар отметил, что, если Дональд Трамп станет следующим президентом США, американская политика относительно украинского конфликта может также измениться.

Поэтому мне кажется, что Шольц начал для него, конечно, рискованную инициативу, поскольку СМИ и многие другие политические силы здесь выступают против дипломатических переговоров именно с Москвой, и пока неизвестно, поддержит ли сама Москва подобные инициативы. Но Шольц, несмотря на это, пошел уже по пути поиска переговоров и наверняка заручился поддержкой кое-кого еще на Западе, — заключил политолог.

Шольц ранее заявил о готовности провести переговоры по вопросу урегулирования украинского конфликта с Путиным. В ходе выступления в бундестаге канцлер Германии поддержал идею участия Москвы в конференции по Украине.