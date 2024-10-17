Орбан заявил о проигрывающем на Украине Западе

Запад находится в проигрышном положении на Украине, и кто-то должен нести за это ответственность. Об этом в интервью изданию The Pioneer заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

© Lenta.ru

«Мы вели себя так, как будто это была наша собственная война, и теперь мы проигрываем... Если посмотреть на военную ситуацию на фронте и на способность действовать двух воюющих сторон, то очевидно, что мы в данный момент находимся в проигрышном положении», — сказал политик.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен раскритиковала премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за мирные предложения по Украине и заявила о необходимости продолжать военную поддержку Киева.