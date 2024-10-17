Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Astana Think Tank Forum в четверг, 17 октября, заявил, что невозможность победить Россию военным путем связана с ее военным потенциалом, поддержкой населением политики президента Владимира Путина и историей этой страны.

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— Как я уже сказал в ходе переговоров с канцлером [Германии Олафом] Шольцем, Россия в военном отношении непобедима. Это факт, подтверждаемый и военным потенциалом России, и поддержкой населением этой страны политики президента Путина, и самой историей. Поэтому мы считаем необходимым искать варианты мирного урегулирования и поддерживаем реалистичные планы всех государств, включая Китай и Бразилию, — цитирует Токаева ТАСС.

Токаев на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что в военном отношении Россия непобедима. По его словам, вмешательство может привести к последствиям для стран, которые вовлечены в вопрос Украины и России, а также для мирных жителей.

Президент Токаев в октябре 2022 года был включен в базу украинского сайта «Миротворец». Причиной послужило отрицание в публичном пространстве «российской агрессии против Украины», а также «нападения России на Украину и захвата ее территорий».