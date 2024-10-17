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Глава НАТО высказался о перспективах переговоров Украины с Россией

Украина и ее президент Владимир Зеленский должны иметь возможность вести переговоры с РФ «с позиции силы», заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Об этом пишет Reuters. Газета.Ru

«Мы в этом деле, если потребуется, надолго. Очевидно, что мы хотим оказаться в таком положении, когда Украина с позиции силы сможет начать переговоры с Россией, но пока этот момент не наступил, она может рассчитывать на постоянную поддержку», — заявил генсек. Lenta.ru

Ранее Рютте заявил, что Североатлантический альянс намерен постепенно разрабатывать новую концепцию отношений с Россией на дальнюю перспективу. NSN.FM

Глава НАТО высказался о перспективах переговоров Украины с Россией
© РИА Новости
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