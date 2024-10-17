Шольц высказался о влиянии «плана победы» Зеленского на позицию Германии по Украине

«План победы» президента Украины Владимира Зеленского не изменил позицию Германии по конфликту на Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на саммите Европейского союза (ЕС), сообщает ТАСС.

«Вы знаете позицию Германии по вопросам, которые тут затронуты. В ней ничего и не изменится», — сказал он.

Глава немецкого правительства подчеркнул, что самое важное в вопросе поддержки Киева заключается в том, чтобы все представители ЕС были солидарны и обсудили возможные варианты.

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По его словам, в центре внимания находится выделение средств Украине для защиты территорий.

«В остальном есть стратегические вопросы, которые нужно обсудить. Вы знаете, какие решения принял я, и в них ничего не изменится», — уточнил он.

Ранее Шольц заявил, что готов обсудить с президентом России Владимиром Путиным условия урегулирования конфликта на Украине. Канцлер отметил важность учета мнения Киева и стран — партнеров Германии в случае, если переговоры состоятся.