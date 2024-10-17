В Черкассах начался второй штурм собора УПЦ

Неизвестные предприняли вторую попытку захвата Архангело-Михайловского собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах. Кадры происходящего опубликовал в своем Telegram-канале Союз православных журналистов (СПЖ).

На видео, защитники храма закрывают ворота, слышны крики и видно, что используются огнетушители, чтобы оттеснить толпу. Также несколько женщин укладывает на траву пожилого человека, чтобы оказать ему помощь.

По информации Союза православных журналистов, полиция не вмешивается в происходящее, несмотря на призывы верующих.

Напомним, что первое нападение на храм произошло минувшей ночью, во время литургии. Пришедших на службу людей попытались выгнать из здания. Верующие собрались у забора церкви и стали молиться, однако нападавшие, в количество около 100 человек, заглушили их, включив украинскую националистическую песню. Позже началась потасовка: в здании били окна, выламывали двери.

Позже прихожанам удалось попасть в собор, а митрополит Феодосий записал из храма видеообращение, в котором сообщил, что захватчики бежали, «заявляя, что они на самом деле находятся на стороне прихожан УПЦ».