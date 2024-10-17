Премьер-министра Канады захотели отправить в отставку

Члены Либеральной партии Канады, возглавляемой премьер-министром страны Джастином Трюдо, на следующей неделе намерены призвать его уйти в отставку. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщил телеканал CTV News.

По данным источников издания, депутаты собираются лично обратиться к премьер-министру Джастину Трюдо с просьбой отойти от руководства Либеральной партией «ради ее же блага» на собрании, которое состоится в следующую среду, 23 октября.

Парламентарии также намерены «выразить свое разочарование тем, как канцелярия премьер-министра отреагировала на проигрыш двух важных дополнительных выборов в исторически безопасных для либералов округах в Торонто и Монреале».

Издание отмечает, что среди опрошенных 35 депутатов-либералов, пятеро подтвердили, что поддерживают план официально попросить премьер-министра уйти в отставку.

Сам Трюдо заявил журналистам, что «будет время поговорить о внутрипартийных интригах в другой раз».

«Но сейчас правительство, да и все парламентарии, должны сосредоточиться на отстаивании суверенитета Канады, противостоять вмешательству и стремиться оказать поддержку канадцам», - подчеркнул он.

Напомним, что ранее политика Джастина Трюдо стала причиной скандала в парламенте Канады. На фоне дебатов по поводу решения властей провинции Британская Колумбия о декриминализации некоторых тяжелых наркотиков лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр заявил о необходимости положить конец политике Трюдо, назвав его «сумасшедшим».

Когда же его попросили отозвать комментарий, предложил слова «радикальный» и «экстремист». В итоге спикер палаты представителей Грег Фергюс обвинил Пуальевра в пренебрежении полномочиями и потребовал от него покинуть заседание. Вместе с парламентарием из зала вышли все члены Консервативной партии Канады.