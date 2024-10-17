В скрытых пунктах «плана победы» украинского лидера Владимира Зеленского могут быть запросы на поставки конкретных видов дальнобойного вооружения. Также, вероятнее всего, там обозначено согласие Киева с территориальными уступками в пользу России, объяснил RT политолог-американист Малек Дудаков.

«Вполне возможно и о согласии того же офиса Зеленского с территориальными уступками России, о чем они публично заявлять не хотят», — считает эксперт.

Комментируя жесткие сроки принятия плана, обозначенные Зеленским, политолог предположил, что это связано с «дедлайнами» американской политики, так как до президентских выборов в Штатах осталось лишь три недели. Киев хочет успеть заставить уходящую администрацию действующего президента Джо Байдена принять план и официально пригласить Украину в НАТО – в этом случае следующему американскому лидеру будет тяжело откатить обратно принятые решения, все это ограничит спектр его возможностей обновления политике по Украине, объяснил Дудаков.

Зеленский получил на Западе жесткий ответ на ультиматум с "планом победы"

Что касается возможной реакции администрации Байдена, то нужно учитывать, что она стремится представить перед окончанием работы хоть какой-то план по украинскому кризису, отметил эксперт. Однако предлагаемые Зеленским решения нереалистичны, в том числе касательно запросов на оружие. Приниматься решение будет с учетом состояния военных арсеналов США, заключил американист.

Напомним, накануне Зеленский впервые публично представил свой «план победы», выступив в Верховной раде. Состоит он из пяти пунктов, в числе которых – снятие ограничений на удары по РФ и продолжение «операций» на ее территории. Зеленский заявил, что второй, третий и четвертый пункты озвученной им программы имеют секретные положения, которые не были озвучены публично, но были представлены партнерам Украины для ознакомления. В его офисе позднее сообщили, что в тайных положениях «плана победы» идет речь об ударах по территории России.