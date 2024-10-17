Турне Владимира Зеленского по странам Европы и США для презентации своего очередного "плана победы" вызвало раздражение у его западных союзников. На Западе все хоть немного здравомыслящие политики понимают, что это план, скорее, начала Третьей мировой.

В среду Зеленский представил Верховной Раде свой "план победы" над Россией. Но перед тем, как рассказать о нем народным избранникам на родине, он решил показать его своим реальным хозяевам на Западе. В плане он требовал принять Украину в НАТО и разрешить ему бить вглубь российской территории.

На Западе эта настойчивость главы киевского режима вызывает только раздражение, которое некоторые политики уже не в силах сдерживать. Здесь прекрасно понимают, что выполнение этого плана чревато началом Третьей мировой. А этого ни в Европе, ни на американском континенте никто не хочет.

Стало известно о неожиданной фразе, которую Зеленский сказал властям США

Так, официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил в среду, что канцлер Олаф Шольц не поменял позицию относительно приема Украины в НАТО в текущий момент. А сам Шольц, выступая в Бундестаге, обозначил свою готовность начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Менее политкорректно на требования Зеленского принять его в НАТО ответила постпред США при Североатлантическом альянсе Джулианн Смит. Она сказала четко и ясно: "Ситуация не располагает к приглашению Украины" в блок, а использовать дальнобойное американское оружие для ударов вглубь российской территории все так же нельзя.

А выделение американцами очередной военной помощи Киеву никак не связано с "планом победы" Зеленского и не способно кардинальным образом повлиять на развитие ситуации в зоне конфликта.