Владимир Зеленский заверил власти США во время визита в Вашингтон, что у него «есть все, что нужно». Об этом в четверг, 17 октября, пишет Politico.

— Зеленский не просил напрямую о дополнительном финансировании во время своей последней поездки в США, по словам нескольких сенаторов, которые встречались с украинским лидером, — говорится в публикации.

Кроме того, сенатор Крис Мерфи отметил, что по словам Зеленского «у Украины есть все необходимое». Отмечается, что Зеленский вместо этого утверждал, что США должны быстрее предоставлять системы вооружений и обеспечивать возможность атак вглубь территории России.

Сообщается, что текущее финансирование США для Украины закончится в начале 2025 года. В то же время пока не подтверждено, будет ли продлено это финансирование, передает издание.

Владимир Зеленский предоставил западным союзникам три месяца для согласования своего «мирного плана» по Украине. Ускорение этого процесса связано с предстоящими президентскими выборами в Соединенных Штатах Америки.

«План победы», предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, может привести к крупномасштабной войне в Европе с участием России и США.