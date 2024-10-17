Глава НАТО заявил, что Украина однажды станет членом альянса

Рютте: пока неясно когда, но Украина станет членом альянса
Украина станет членом НАТО, однако пока неясно, когда это произойдет, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте. Его слова передает Reuters.
«Наши коллективные усилия являются мостом к членству [Украины] в НАТО. Неясно когда, но однажды Украина станет членом НАТО», — сказал глава военного блока.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский впервые публично представил свой «план победы». Его план состоит из пяти пунктов, один из которых подразумевает приглашение страны в НАТО до завершения конфликта с Россией.
Генсек НАТО заявил, что пока не может говорить о своей полной поддержке всех пунктов этого плана. Он отметил, что многим вопросам необходимо «углубить понимание», а также анонсировал диалог за закрытыми дверями.
30 сентября 2022 года Зеленский подписал заявку Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке.