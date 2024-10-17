В Германии оценили риск нападения России на страну

Германия в любом случае была бы целью нападения для России в случае развития конфликта из-за расположения в центре Европы. Об этом заявила немецкий оборонный эксперт и глава исследовательской группы по политике безопасности в Фонде науки и политики (SWP) Клаудия Майор, сообщает Der Spiegel.

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Эксперт считает, что размещение на немецкой территории американских крылатых, баллистических и гиперзвуковых ракет, планируемое в 2026 году, приведет к эскалации конфликта с Россией.

«Риск существует из-за намерений и возможностей России. Германия является логистическим центром НАТО в Европе. Если дело дойдет до обороны в случае нападения России на Прибалтику или Польшу, войска и снабжения будут проходить через Германию. Таким образом, ФРГ в любом случае была бы целью нападения для России», — сказала она.

Майор подчеркнула, что размещение американских ракет «ничего принципиально не изменит в этом отношении», однако европейцы получают дополнительный инструмент сдерживания. По ее словам, идея сдерживания заключается в том, чтобы дать понять противнику, что атака не стоит того, потому что затраты будут выше, чем ожидаемая выгода. Она отметила, что в таком случае Москва могла бы отказаться от атак, учитывая опасность быстрых ударов по военным объектам в глубине своей территории.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов обсудить с президентом России Владимиром Путиным условия урегулирования конфликта на Украине. Он уточнил, что разговор может состояться только при соблюдении двух принципов: ни одно решение не будет принято без участия Киева, а также без предварительного согласия между странами-партнерами Берлина.