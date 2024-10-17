Принц Гарри и Меган Маркл купили дом в Европе

Принц Гарри и его жена Меган Маркл приобрели дом в Европе. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Герцог и герцогиня Сассекские купили недвижимость в Португалии после того, как в марте 2023 года король Великобритании Карл III решил выселить их из коттеджа Фрогмор в графстве Виндзор. По информации журналистов, покупка дома, вероятнее всего, предоставит паре возможность путешествовать по странам Шенгенской зоны без ограничений.

Также отмечается, что принц Гарри и Меган Маркл — не единственные члены королевской семьи, которые приобрели недвижимость в Португалии. У принцессы Евгении и ее супруга Джека Бруксбэнка есть дом в роскошном комплексе CostaTerra Golf and Ocean Club.

До этого сообщалось, что Меган Маркл вышла на публику в образе за 3 миллиона рублей. Она предпочла бежевое мини-платье без рукавов, стоимость которого составляет £1050 (около 129 тысяч рублей). А также сумку Caroline Herrera за £725 (около 89 тысяч рублей) и туфли Aquazzura за £620 (около 76 тысяч рублей). В качестве аксессуаров жена принца Гарри выбрала солнцезащитные очки Ray-Ban за £92 (около 11 тысяч рублей) и ювелирные украшения общей стоимостью более 2,5 миллионов рублей.