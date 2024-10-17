Зеленский обсудил с Байденом дальнобойное оружие и «план победы»

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил со своим американским коллегой Джо Байденом реализацию «плана победы» и дальнобойное оружие. Об этом украинский лидер заявил в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

«Мы говорили о дальнобойном оружии, о встрече в Рамштайне через несколько недель. Мы также говорили о том, как наши команды будут работать над пунктами плана победы», — сказал Зеленский.

В этом же ролике президент Украины сообщил, что направляется в Брюссель, чтобы представить свой так называемый «план победы», а также провести ряд встреч с западными высокопоставленными чиновниками.

Накануне Зеленский выступил на заседании Верховной рады Украины, где впервые публично представил свой «план победы». Как рассказал глава государства, документ состоит всего из пяти пунктов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя оглашение «плана победы», заявила, что Зеленский только подталкивает Североатлантический альянс к прямому противостоянию с РФ.