Стрельба в храме канонической УПЦ в Черкассах попала на видео

ССтрельба в Архангело-Михайловском соборе канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах попала на видео. Кадры опубликовал Союз православных журналистов (СПЖ) в Telegram-канале.

Напомним, что нападение на храм произошло минувшей ночью, во время литургии. Пришедших на службу людей попытались выгнать из здания. Верующие собрались у забора церкви и стали молиться, однако нападавшие, в количество около 100 человек, заглушили их, включив украинскую националистическую песню. Позже началась потасовка: в здании били окна, выламывали двери.

На опубликованных кадрах запечатлены мужчины с желтыми повязками на руках, которым удалось прорваться в помещения храма. Некоторые из них были в камуфляжной одежде. У одного из мужчин был пистолет, из которого он начал стрелять. Захватчиков закидывали скамейками и урнами, в результате выгнав из церкви.

СПЖ отмечает, что после нападения из собора пропали деньги. Также были похищены иконы, панагии, документы и компьютеры.