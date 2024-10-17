Врач заподозрил у Байдена следующую стадию деменции

Деменция — это серьезное заболевание, которое приводит к приобретенному слабоумию и стойкому снижению познавательной деятельности. По оценкам экспертов, около 50 миллионов людей во всем мире страдают от этого недуга. Об этом в четверг, 17 октября, рассказал врач-гериатр, геронтолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов.

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— Характерная черта больных деменцией: они пытаются скрыть, что у них проблемы с памятью. Говорят, что им не нужно помогать несмотря на то, что они не понимают, что с ними происходит. У Джо Байдена была такая растерянность, он пытался это скрыть. А потом, когда пошла следующая стадия деменции, уже все обратили внимание, — рассказал специалист.

Он пояснил в беседе с «Радио 1», что в России на 100 человек приходится минимум один человек с деменцией, в США эта цифра составляет два процента (около 6,7 миллионов человек). С ростом продолжительности жизни увеличивается количество людей с деменцией, она затрагивает людей разного возраста и социального статуса, включая лидеров стран.

— Важно обращать внимание на симптомы деменции и своевременно обращаться к врачу. Деменция не излечима, но ее прогрессирование можно замедлить с помощью лечения и поддержки, — заключил врач.

Также исследователи из Медицинского колледжа Университета штата Флорида установили, что чувство одиночества значительно увеличивает вероятность риска развития слабоумия.