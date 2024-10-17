Около 100 человек в камуфляже захватили храм на Украине

ЛВ Черкассах в ночь на 17 октября около ста человек в балаклавах и камуфляже захватили Архангело-Михайловский собор и епархиальное управление Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщается в Telegram-канале украинского Союза православных журналистов.

В сообщениях отмечается, что люди в камуфляже с применением силы прервали ночную литургию и начали распевать песни про лидера «Организации украинских националистов»* Степана Бандеру. Затем захватчики начали светить прихожанам в лицо фонариками, чтобы помешать видеосъемке.

Видео, опубликованные Союзом православных журналистов, демонстрируют, что на территории собора произошли стычки между священнослужителями и людьми в камуфляже. По словам прихожан, захватчики стреляли из газового пистолета.

Позже прихожанам удалось попасть в собор, а митрополит Феодосий записал из храма видеообращение, в котором сообщил, что захватчики бежали, «заявляя, что они на самом деле находятся на стороне прихожан УПЦ».

Летом на Украине приняли закон, позволяющий запретить деятельность УПЦ в стране. До 2019 года УПЦ была единственной легитимной православной церковью Украины. В последние годы власти страны начали обвинять церковь в связях с Россией.

В 2023-м монахов УПЦ выселили из Киево-Печерской лавры. Украинские власти требовали от УПЦ либо освободить монастырь, либо войти в состав ПЦУ («Православная церковь Украины», была создана в 2018 году, Константинопольский патриархат предоставил ей автокефалию).

* запрещенная в России экстремистская организация.