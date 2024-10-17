Кандидат в президенты Молдавии обвинил власти в диверсии

Уход Молдавии с российского рынка нанес огромный вред экономике и является диверсией, стратегической и тактической ошибкой. Об этом заявил бывший премьер-министр республики, кандидат в президенты Молдавии Василий Тарлев, пишет РИА Новости.

© РИА Новости

По словам Тарлева, еще недавно российский рынок был самым большим для товаров из Молдавии. Однако сейчас на нем тяжело найти бутылку молдавского вина, зато, несмотря на политическую обстановку, продаются вина европейских стран.

«Они обманули нас, чтобы мы ушли с рынка, и они заняли его. Это диверсия. И наши политики пошли на эту диверсию. Конечно, тяжело будет, но мы будем работать на возвращение российского рынка», - заявил кандидат в президенты.

Он также отметил, что ошибочным было и решение властей страны переориентироваться на рынок ЕС, так как он насыщенный, и «молдавских товаров там не знают».

«Нынешний европейский рынок берет небольшие объемы, несопоставимые с сотнями, тысячами декалитрами вина, миллионами бутылок, которые мы продавали на рынок СНГ. Поэтому я считаю, что это ошибка стратегическая, тактическая, политическая, экономическая», - заметил политик.

Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября 2024 года, одновременно с референдумом о вступлении страны в Европейский союз. Действующий лидер страны Майя Санду уже заявила о своем участии как независимый кандидат.

При этом в июне 2022 года Брюссель предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов ЕС. По мнению экспертов, решение является чисто символическим, оно принято для того, чтобы морально поддержать Киев и Кишинев на фоне текущей ситуации в макрорегионе.