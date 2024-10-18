Байден снова пошутил, что выглядит на 40 лет

БЕРЛИН, 18 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден во время церемонии в президентском дворце Бельвю в Берлине снова пошутил, что выглядит на 40 лет.

"Хотя я знаю, что выгляжу только на 40 лет, я повидал многое в истории", - сказал американский лидер на мероприятии, в ходе которого президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручил хозяину Белого дома орден за укрепление германо-американской дружбы и трансатлантического альянса.

В марте на мероприятии по сбору средств на свою избирательную кампанию в Нью-Йорке Байден уже говорил, что выглядит не больше, чем на 40 лет, отмечая, что возраст сделал его мудрее.

Байдену в ноябре исполнится 82 года. Он нередко оказывается в неловких ситуациях и допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение умственные и физические способности главы государства продолжать руководить Соединенными Штатами.

5 ноября в США пройдут президентские выборы. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден. Однако после провального выступления на июньских теледебатах с Дональдом Трампом, ставшим впоследствии кандидатом от Республиканской партии, Байден под нажимом однопартийцев был вынужден сойти с дистанции. Он поддержал выдвижение вице-президента Камалы Харрис, которая в августе была утверждена кандидатом в президенты от демократов.