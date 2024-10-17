Напарник Трампа призвал вернуть в предвыборную гонку Байдена

Кандидат в вице-президенты США, республиканец Джей Ди Вэнс заявил, что демократам стоит снова поменять своего кандидата в президенты и вернуть Джо Байдена вместо Камалы Харрис. Об этом он написал в соцсети X.

Вэнс прокомментировал интервью Харрис ведущему Fox News Бретту Байеру. Беседа была напряженной и ведущий часто прерывал Харрис, когда она отвечала на его вопросы, называя ее «мэм», а не «вице-президент».

У Харрис возникли трудности с защитой своих прежних позиций по таким вопросам, как разрешение для нелегальных иммигрантов на получение водительских прав, бесплатное обучение в колледже и бесплатное здравоохранение. Она заявила, что «это было пять лет назад», и уклончиво ответила, что в случае избрания будет следовать закону.

CNN отмечал, что Харрис превратила вопросы Байера о почти четырех годах своего пребывания на посту вице-президента в нападки на репутацию своего соперника-республиканца Дональда Трампа.

«Моим друзьям-демократам: возможно, вам стоит подумать о замене Камалы Харрис Джо Байденом», - написал Вэнс, комментируя это интервью.

Летом 81-летний Байден отказался от возможности баллотироваться на второй срок в пользу Харрис. Решение было принято на фоне давления демократов после его неудачных дебатов с Трампом.