Канцлер Германии Олаф Шольц изменил свою позицию по отношению к конфликту на Украине, а правительство ФРГ допустило возможность проведения германо-российских переговоров, заявил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре.

По его словам, заявления Шольца о необходимости участия России в следующей мирной конференции по вопросу Украины свидетельствуют о важном изменении в политике немецкого лидера, пишут «Известия».

Котре отметил, что ранее правящие партии Германии упорно сопротивлялись любым попыткам диалога с Россией, тогда как АдГ всегда критиковала такую политику как инфантильную. Депутат подчеркнул, что даже во время холодной войны США и Советский Союз вели переговоры, и выразил надежду, что Шольц готов возвестить о новой эре в отношениях между странами.

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Кроме того, он отметил, что, по информации немецкой национальной службы новостей Tagesschau, правительство Германии рассматривает возможность проведения германо-российских переговоров. Это свидетельствует о стремлении Берлина к налаживанию диалога с Москвой, что ранее было маловероятным на фоне напряженности в отношениях из-за конфликта на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Шольц заявлял, что Германия стремится к продолжению переговоров с Россией, несмотря на все сложности в отношениях, и готов обсуждать с Путиным вопросы, связанные с Украиной. Ранее немецкие СМИ сообщали, что канцлер намеревался связаться с Путиным в преддверии саммита G20 в Бразилии.