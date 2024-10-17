Пока вы спали: обвинения Индии в сторону Трюдо и предостережение Захаровой

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Нетаньяху обвинил Макрона в неуважении после его слов об основании Израиля

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон показал свое незнание истории и проявил неуважение, сообщает ТАСС.

Так премьер-министр отреагировал на слова французского лидера, который заявил, что государство Израиль появилось на основании резолюции ООН.

«Это свидетельствует о незнании истории и отсутствии уважения. ООН признала право еврейского народа на государство, но, разумеется, не создала его», - заявил Нетаньяху.

NYT: позиции Шольца пострадали из-за поддержки Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц поплатился за военную поддержку Киева рейтингом одобрения и промышленными мощностями страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на New York Times.

Шольц стал одним из главных финансовых спонсоров военных мощностей Украины. Поддержка стоила ему дорого — конфликт ударил по автомобильному и промышленному секторам немецкой экономики и подорвал рейтинг одобрения деятельности канцлера.

В сентябре уровень недовольства населения Германии работой правительства Шольца достиг рекордного уровня в 84%.

В КНДР подтвердили разрыв сухопутного сообщения с Южной Кореей

Северная Корея подтвердила разрыв автомобильного и железнодорожного сообщения с Южной Кореей путем подрыва транспортных путей у границы, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦТАК.

Пхеньяном были подорваны два участка транспортных путей длиной в 60 метров - в селе Камхо уезда Косон провинции Канвон и селе Тоннэ района Пханмун в муниципалитете Кэсон.

Представитель министерства обороны сообщил, что в дальнейшем военные примут меры по возведению фортификаций в местах разрыва транспортного сообщения.

МИД Индии обвинил Трюдо в нанесении ущерба отношениям Нью-Дели и Оттавы

Канада не представила Индии никаких доказательств обвинений, выдвинутых против индийских дипломатов, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя индийского МИД Рандхира Джайсвала.

По его словам, ответственность за ущерб отношениям Нью-Дели и Оттавой лежит на канадском премьер-министре Джастине Трюдо.

Ранее МИД Индии опубликовал заявление, в котором назвал нелепыми и резко отверг обвинения со стороны Канады в адрес индийского посла в Оттаве Санджая Кумара Вермы в его причастности к заговору c целью убийства одного из лидеров сикхской общины североамериканской страны Хардипа Сингха Ниджара.

Захарова предостерегла Германию от ультиматумов России

Немецким политикам вместо выдвижения России ультиматумов по Украине необходимо прекратить поставки вооружений Киеву, сообщает RT со ссылкой на заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Так дипломат отреагировала на высказывания главы Христианско-демократического союза Фридриха Мерца об ультиматуме Москве.

«А ультиматум пусть жене своей объявит», — заявила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Мерц заявил, что готов передать Киеву немецкие дальнобойные ракеты Taurus, если РФ не завершит спецоперацию.