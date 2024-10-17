В Харьковской области оценил возможности ВСУ бить вглубь России

Решение Запада разрешить ВСУ наносить удары вглубь России западным дальнобойным оружием уже принято. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Несмотря на то, что официально еще не заявили о разрешении наносить удары вглубь России, мне думается, что это решение уже есть», - подчеркнул он.

По словам Ганчева, на Западе в этой связи уже работают над механизмами дальнейших поставок дальнобойного вооружения в распоряжение ВСУ.

Ганчев: солдаты стран НАТО воюют на стороне ВСУ

16 октября Соединенные Штаты объявили о выделении Киеву новой военной помощи на сумму $425 млн. В новый пакет помощи вошли дополнительные средства противовоздушной обороны, боеприпасы класса земля-воздух, бронетехника и критически важные боеприпасы.

В среду генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс стремится к объему военной помощи Украине в размере €40 млрд. Он отметил, что за первую половину 2024 года страны НАТО отправили военную помощь Украине объемом €20,9 млрд.

Ранее Боррель заявил об ухудшении ситуации на Украине.